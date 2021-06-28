Проблемные вопросы трансграничной реки Урал обсудили Казахстан и Россия

Водные отношения между Казахстаном и Россией регулируются на основе соглашений между правительствами двух стран.

Во время заседания 16-й Межпарламентской комиссии Казахстана и России были обсуждены вопросы трансграничных рек, в частности, реки Урал, передает zakon.kz.

Последствия изменения климата мы испытываем уже сегодня. В Казахстане среднегодовая температура воздуха за последние 100 лет повысилась на 1,37 градуса, при этом наблюдается устойчивый рост скорости повышения средней годовой температуры. Все это приводит к проблеме с водными ресурсами, ведь по многим трансграничным рекам Казахстан находится ниже по течению. В то же время уменьшение водности ведет к ухудшению экологического состояния пойм и риску деградации экосистем рек. В связи с чем взаимодействие наших стран по решению вопросов трансграничных рек является основой для обеспечения будущего экологического процветания региона, - отметил министр экологии Магзум Мирзагалиев.

Он напомнил, что водные отношения между Казахстаном и Россией регулируются на основе соглашений между правительствами двух стран о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов и по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

В соответствии с данными Соглашениями созданы и функционируют Совместная казахстанско-российская комиссия по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов и по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

По информации Минэкологии, наиболее актуальными вопросами сотрудничества с Российской Федерацией являются уменьшение водности реки Урал и как следствие - ухудшение экологического состояния поймы и дельты реки и отсутствие водохозяйственного баланса по бассейнам рек Караозен и Сарыозен.

Сотрудничество с РФ по реке Урал осуществляется в двух направлениях: в частности, в рамках Единой дорожной карты активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек.

В настоящее время эксперты сторон приступили к реализации мероприятий Единой дорожной карты.

На основе полученных результатов исследований будут приняты совместные меры, направленные на улучшение гидрологического режима и экологического состояния реки Урал.

Кроме того, в рамках поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по итогам XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в ноябре 2019 года в Омске совместно с российской стороной разработана Программа по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Урал.

Для реализации данных программ разработаны технические задания по указанным в программах темам научно-исследовательских работ.

По словам министра, планируется проведение реконструкции и строительства очистных и водопропускных сооружений, ликвидации объектов, оказывающих негативное воздействие на экосистему бассейна реки, мероприятий по лесовосстановлению, сохранению и восстановлению биоразнообразия, в том числе ихтиофауны и др.

По итогам реализации программ к 2025 году ожидается сокращение объемов загрязненных сточных вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ликвидации наиболее опасных объектов исторического загрязнения, восстановления водоемов, лесного покрова, биоразнообразия в бассейне и пойме реки, - резюмировал Мирзагалиев.

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