Москву накрыл "суперливень" – упал строительный кран, затоплено Останкино

В некоторых районах Москвы уровень воды на дорогах достает до кузовов автомобилей. Движение транспорта затруднено в центральных районах российской столицы.

В Москве, где больше недели держалась аномальная жара, начался дождь. Он привел к затоплению нескольких станций метро, многочисленным подтоплениям на улицах, а также спровоцировал несколько техногенных аварий, сообщает zakon.kz.

Так, затопило московскую станцию метро "Ясенево", временно было остановлено движение от "Теплого стана" до "Новоясеневской".

В некоторых районах Москвы уровень воды на дорогах достает до кузовов автомобилей. Движение транспорта затруднено в центральных районах российской столицы. Ливни сопровождаются мощным ветром, который срывает зонты и мебель веранд-кафе.

Повалено несколько деревьев, рекламные щиты, конструкции, повреждены витрины магазинов.

А в ЖК "Островцы" (Раменский район Московской области) порывы ветра повалили строительный кран. В Щелково молния ударила в трансформаторную будку.

Оба происшествия попали на видео.

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее предупреждал москвичей о "суперливне", пишет news.ru. По его словам, самым опасным будет период с 15:00 до 21:00.

"Суперливень" в Москве затопил телецентр "Останкино". В здании подтопило первый этаж. Сотрудники ходят по щиколотку в воде. Видео из телецентра появилось в соцсетях.

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