Казахстан возобновил полеты в Армению

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований.

Возобновлены полеты между Казахстаном и Арменией. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает zakon.kz.

Разрешено возобновление рейсов с Арменией по маршрутам Нур-Султан - Ереван и Актау - Ереван с частотой по два рейса в неделю по каждому направлению, - говорится в сообщении.

Так, с 25 июня 2021 года авиакомпания "SCAT" осуществляет выполнение регулярных рейсов между городами Актау и Ереван на воздушном судне типа CRJ-200 с частотой один рейс в неделю (пятница) с поэтапным увеличением по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

Возобновление рейсов принято в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 16 июня 2021 года, - отметили в министерстве.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

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