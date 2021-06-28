Мощный взрыв прогремел в Лондоне

Люди, находившиеся в здании железнодорожной станции и в близлежащих домах, эвакуированы.

В Лондоне рядом со станцией метро Elephant and Castle прогремел мощный взрыв, сообщает zakon.kz.

Свидетели услышали громкий хлопок и заметили огненный шар, вырвавшийся из-под земли. Сейчас над станцией поднимаются клубы черного дыма.

Порядка 70 пожарных и 10 пожарных расчетов пытаются справиться с крупным пожаром.

Три торговых павильона, четыре автомобиля и телефонная будка под железнодорожной эстакадой горят у станции Elephant and Castle. Дороги перекрыты, рекомендуется избегать этого района и держать окна и двери закрытыми. сообщение пожарной службы Лондона в Twitter

В результате возгорания сгорели три коммерческих постройки под железнодорожными сводами станции, также горят шесть автомобилей и телефонная будка. Люди, находившиеся в здании железнодорожной станции и в близлежащих домах, эвакуированы.

Большинство дорог перекрыто, мы просим людей избегать этой зоны и держать окна и двери закрытыми, пока пожарные берут огонь под контроль. командир пожарной станции Джеймс Райан

Причина происшествия выясняется.

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