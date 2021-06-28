Иностранцы продали новорожденного сына в Алматы

Кроме того, установлен еще один аналогичный факт, имевший место в апреле 2019 года, но уже в городе Тараз.

Семейная пара из Узбекистана пыталась продать своего новорожденного сына в Алматы, сообщает zakon.kz.

Факт был выявлен Департаментом полиции города Алматы, пишет в соцсетях заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Задержаны граждане Узбекистана - гражданка Х., 1993 года рождения, и гражданин Р., 1982 года рождения.

Досудебное расследование проводится по статье 135 ч. 2 п. 12 УК Республики Казахстан (Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Проведенными оперативными мероприятиями и следственными действиями установлено, что с целью получения материальной выгоды в ноябре 2020 года указанная пара после родов в одном из родильных домов города Шымкент продала своего новорожденного сына семейной паре из Кызылординской области. Однако в феврале 2021 года ребенок скончался ввиду наличия у него врожденных болезней.

Кроме того, установлен еще один аналогичный факт, имевший место в апреле 2019 года, но уже в городе Тараз. Подозреваемые таким же образом избавились от своего первенца, продав его посторонним лицам. Семья, в которой воспитывается мальчик, установлена. замначальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

Расследование проводится Следственным управлением ДП города Алматы.

Подозреваемые находятся под стражей.

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