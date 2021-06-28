Подозреваемого в надругательстве над девочкой отпустили под подписку в ЗКО

Девочка рассказала маме, что сосед пообещал ей мороженое и увел к себе в дом.

По словам мамы, 24 июня дети играли во дворе, испуганная шестилетняя девочка забежала в дом. На расспросы мамы не отвечала, а вечером пожаловалась на боль в паху. При осмотре мама увидела, что дочь травмирована, сообщает zakon.kz.

Родители написали заявление, подозреваемого задержали. На следующий день отпустили под подписку о невыезде, передает портал Уральская неделя.

Девочка рассказала маме, что сосед пообещал ей мороженое и увел к себе в дом.

Она сказала мне, что ей было больно, она в это время кричала, но дядя сказал ей, чтобы она замолчала, иначе он будет бить ее. Мы вызвали полицию, и его забрали. А на следующий день его отпустили. По какой причине, мы не знаем. Сейчас он на свободе. Я боюсь за свою дочку. Она не выходит на улицу, говорит, что боится его. У нас на улице у соседей у всех маленькие дети. Сейчас их родители тоже боятся, не выпускают детей на улицу. мама девочки

Мама требует от полицейских арестовать подозреваемого в совращении ребенка на время следствия.

Насильственные действия сексуального характера - это тяжкое преступление, статья 124 УК РК "Развращение малолетних". Как показывает практика во всех регионах, когда такое преступление происходит, подозреваемого закрывают под арест. А тут мы видим обратное. адвокат Жомарт Ерназаров

В департаменте полиции сообщили, что до данному факту назначен ряд экспертиз, но в интересах следствия остальные подробности не разглашаются.

По факту ведется досудебное расследование по статье 124 УК РК. Подозреваемый под подпиской. В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства. пресс-служба ДП ЗКО

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