Врачи нашли у находящейся в коме МакSим новую болезнь

Предполагается, что это и стало причиной ухудшения ее состояния.

Врачи обнаружили у находящейся в коме певицы МакSим (настоящее имя - Марина Максимова) заболевание печени, сообщает zakon.kz.

Как стало известно mk.ru, при поступлении в частную медицинскую клинику у певицы провели обследование и помимо пневмонии зафиксировали симптомы, которые могут говорить о заболевании, поражающем печень.

Предполагается, что это и стало причиной ухудшения состояния МакSим. На данный момент лечащие врачи боятся давать какие-либо прогнозы и ждут улучшений.

16 июня артистку госпитализировали с пневмонией (тест на коронавирус был отрицательным), через три дня ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее представительница певицы Яна Богушевская сообщила, что состояние МакSим оценивается как "крайне тяжелое". Она не смогла дать более подробную информацию о здоровье артистки, сославшись на медицинскую тайну.

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