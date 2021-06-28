Павлодарские нефтепереработчики внесли свой вклад в коллективный иммунитет

На данный момент провакцировано 958 человек, или 65% персонала.

Прививки от коронавируса получили 65% персонала завода, передает zakon.kz.

Как сообщили Pavlodarnews.kz в отделе по связям с общественностью предприятия, Павлодарский нефтехимический завод продемонстрировал высокие показатели по вакцинации в коллективе.

Штатная численность работников завода, включая персонал, работающий на условиях аутстаффинга и сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, -1482 человека. На данный момент провакцировано 958 человек, или 65% персонала. По данным эпидемиологов, такого показателя достаточно для формирования коллективного иммунитета. сообщили на предприятии

В ТОО "ПНХЗ" отметили, что добиться этой внушительной цифры удалось с помощью ряда мер. Среди них - мощная информационная работа с персоналом промышленного объекта: демонстрация актуальных видеороликов на центральной проходной и в операторных, столовых, административно-бытовых корпусах, на ЛЭД-экранах, в служебных автобусах, информирование по громкой связи, рассылка сообщений и видеоматериалов по корпоративной электронной почте и размещение всех материалов на сервере завода с общим доступом.

На постоянной основе проводилась разъяснительная работа среди работников предприятия руководителями структурных подразделений ПНХЗ и цеховым терапевтом ТОО "Медикер-Промышленная медицина". Также был организован семинар, на котором специалист Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области в живом в онлайн-контакте с работниками Павлодарского НХЗ и сервисных компаний, ответила на вопросы участников об особенностях применяемых вакцин. Кроме того, по заводу был выпущен приказ, который утвердил стимулирующую меру для всех, кто ставит или поставил вакцину: всему персоналу предоставляется два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы при получении каждого компонента вакцины: в день получения прививки и один в течение месяца. сообщили в отделе по связям с общественностью

Также на предприятии рассказали и о розыгрыше бесплатных путевок в зону отдыха "Жасыбай" не только для заводчан, но и членов их семей. Для кампании по вакцинации сотрудников департамент охраны труда и окружающей среды завода организовал бесперебойные поставки препарата на территорию ПНХЗ тремя медучреждениями.

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