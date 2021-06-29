Евро-2020: Сборная Испании в напряженном матче одолела Хорватию

Итог насыщенной игры - 5:3. Кроме того, испанцы закатили себе курьезный автогол.

Сборная Испании встретилась со сборной Хорватии на стадионе "Паркен" в Копенгагене в рамках 1/8 финала Евро-2020, сообщает zakon.kz.

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Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу "Красной фурии". Первый гол забили испанцы, но сами себе. Думается, что это самый курьезный автогол на этом чемпионате, а то и за всю историю Евро.

Полузащитник сборной Испании Педри на двадцатой минуте пасанул мяч назад, своему вратарю - Унаи Симону, а тот не сумел его остановить. Мяч спокойно закатился в ворота. Двойной автогол, если так можно выразиться – ударил Педри, последним задел Симон. Никто из сборной Хорватии к мячу даже не прикоснулся. 1:0 в пользу Хорватии.

Сравняли счет испанцы также в первом тайме – после череды атак, на 39 минуте Сарабия добил отскочивший от Ливаковичя мяч под перекладину. 1:1.

На 57 минуте испанцы наконец повели – Педри сольно прошел в штрафную, отбросил на Торреса, тот навесил Аспиликуэте, который опередив Гвардиолу и вбил головой мяч в сетку – 2:1 в пользу сборной Испании.

3:1 стало на 77 минуте, когда Торрес на скорости ворвался в штрафную и с угла пробил под ногой Ливаковича.

Казавшийся неизбежным триумф "Красной фурии" хорваты подпортили, забив им гол на 85 минуте. Модрич ворвался к испанцам в штрафную, в завязавшейся схватке мяч метался между игроками, пока Мислав Оршич не впихнул его за линии ворот Симона. 3:2.

А еще через несколько минут хорваты сравняли счет. Тот же Оршич сделал подачу с левого фланга, а Марио Пашалич забил мяч головой. 3:3!

Хорваты успели вырвать ничью в основное время и судьбу матча решил овертайм.

В эти последние минуты испанцы вспомнили, что они все-таки фавориты турнира и забили два мяча. Авторство - Альваро Мораты и Микеля Оярсабаля. Итог интереснейшего матча - 5:3.

Хорваты чемпионат начали слабо, только шотландцев крупно выиграли, чем обеспечили себе выход в плей-офф.

У испанцев картина схожая. Только в последней встрече стали выигрывать, а не довольствоваться ничьей. Игроки никак не могли реализовать голевые моменты.

Испания продолжает играть без поражений. В 6 из 10 официальных встреч сборная Испании побеждала после первого тайма.

Хорватия и Испания провели семь очных матчей с 1999 года. В первых четырех встречах у Испании три победы и ничья – в том числе, и 1:0 с голом Хесуса Наваса за выход из группы смерти на Евро-2012. Через четыре года "шашечные" отомстили – 2:1 на Евро-2016 с решающей банкой Ивана Перишича на 87-й минуте.

Хорватия из пяти последних матчей выиграла один – в решающем матче группового этапа Евро-2020 с Шотландией (3:1).

Сегодня еще сыграют Франция и Швейцария. А 29 июня на Евро-2020 встретятся команды Англии и Германии, Швеции и Украины.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Франция и Швейцария: победа Франции – 1.66, победа Швейцарии – 6.20, ничья – 3.80.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Англия-Германия: победа Англии – 2.55, победа Германии – 3.05, ничья – 3.30.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Швеция-Украина: победа Швеции – 2.48, победа Украины – 3.25, ничья – 3.15.

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