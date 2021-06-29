Швейцария выбила чемпиона мира – Францию с Евро-2020 в серии пенальти

Ян Зоммер, вратарь сборной Швейцарии отбил последний удар Мбаппе и вывел свою сборную в 1/4 финала.

В ночь на вторник 28 июня на поле стадиона "Арена Националэ" в Бухаресте состоялся поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сразились сборные Франции и Швейцарии, сообщает zakon.kz.

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Франция шла против Швейцарии очевидным фаворитом. Была так в себе уверена, что гол в свои ворота уже 15 минуте игры не осознала и не восприняла. Цубер получил мяч на левом фланге, переправил Сеферовичу, а тот обыграл Лангле и пробил головой в нижний угол ворот Льориса. 1:0 в пользу сборной Швейцарии.

Но на чемпионов мира это так и не произвело никакого впечатления. За весь первый тайм они не создали ни одного голевого момента у ворот швейцарцев.

Во втором тайме, не иначе переосмыслив ситуацию, французы решили все же поиграть в футбол.

Пусть не сразу, но они вязли ворота швейцарцев в осаду и после нескольких вполне приличных атак, на 47 минуте Мбаппе сделал точную передачу на Бензему в середине штрафной, а тот перевел мяч в ворота Швейцарии. 1:1.

Ровно через минуту, продолжая серию атак, Гризманн подсек мяч с угла вратарской, выстрелил в штангу, мяч срикошетил на Бензема, и тот оформил дубль головой с метра. 2:1 в пользу сборной Франции.

Третий гол швейцарцам забил Поль Погба на 75 минуте. Он влепил его на фантастической траектории в правую девятку метров с двадцати! 3:1.

Швейцарцы не согласились с тем, что их песенка спета и на 81 минуте сократили разрыв. Теперь дубль оформил Сеферович. Вклинился между двумя защитниками и забил мяч головой! 3:2!

И за несколько минут до окончания основного времени "Нати" сравняли счет. Французские защитники неожиданно оставили штрафную, Гавранович без труда вышел на ударную позицию и точно пробил низом в дальний угол. 3:3!

Стоило немного поскучать первый тайм, чтобы получить этот вихрь голов, штанг, "горчичников" и многочисленных замен, чтобы увидеть этот матч.

Команды перешли в овертайм, который не принес ни одного гола. Кто пройдет дальше в в 1/4 финала решала серия пенальти.

Болельщики и команды замирали после свистка. Ни французы, ни швейцарцы ни разу не промахнулись в течение всей серии. После каждого удара, вратари неизменно вытаскивали мяч из ворот.

Швейцарцы пробили серию. Вложили пять мячей в сетку противника. Французы пробили четыре. Бить пятый вышел Килиан Мбаппе. И он не промахнулся. Мяч летел точно в угол. Но Ян Зоммер, вратарь сборной Швейцарии его отбил!

На лицо Мбаппе было жалко смотреть.

Сборная Швейцарии победила действующего чемпиона мира по футболу – Францию!

Итого: 3:3 в игровое время и 5:4 в серии пенальти. 28 июня принесла два интереснейших матча на этом мундиале. Ранее Испания играла с Хорватией и тоже команды не уложились в основное время. Но там все решили два финальных гола в овертайме.

Французы стали первым в "группе смерти" (группа F), набрав 5 очков с такими соперниками, как Португалия, Германия и Венгрия. Швейцария заняла третье место в группе А, записав на свой счет 4 балла в трех встречах.

Швейцария попала в плей-офф в последний момент. После двух матчей против Италии и Уэльса у команды Владимира Петковича был один балл, но разгром Турции (3:1) позволил занять третье место при лучшей разнице среди команд других групп.

Швейцарцы в 38 матчах с французами одержали 12 побед при 10 ничьих и 16 поражениях.

Последний раз команды встретились на групповом этапе Евро-2016: в матче 3-го тура они сыграли 0:0 и вместе вышли в плей-офф.Евро-2020 стал для сборной Франции 13-м подряд крупным международным турниром после того, как она не попала на ЧМ-1994. После него французы участвовали в пяти финалах и выиграли три из них.

Французы выиграли все шесть матчей 1/8 на крупных турнирах – пять на чемпионатах мира и у Ирландии на Евро-2016.

Для Франции это 10-й Евро в истории и восьмой подряд. В последний раз финальная стадия чемпионата Европы прошла без французов в 1988 году.

Сборная Швейцарии играет на четвертом подряд крупном турнире.

29 июня на Евро-2020 встретятся команды Англии и Германии, Швеции и Украины.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Англия-Германия: победа Англии – 2.55, победа Германии – 3.05, ничья – 3.30.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Швеция-Украина: победа Швеции – 2.48, победа Украины – 3.25, ничья – 3.15.

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