Эндокринолог рассказала об опасности гречки

Гречка противопоказана людям, страдающим от проблем с кишечником в сочетании с жирными продуктами.

Гречка, во все времена считавшаяся самой полезной и диетической крупой, способна вызвать проблемы со здоровьем, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости

Об этом предупредила эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

Гречка и гречневая мука – гипоаллергенные продукты и поэтому часто входят в состав лечебных диет, благодаря которым решают проблемы с желудочно-кишечным трактом. Однако возникновение пищевой аллергической реакции на этот продукт все же возможно, хоть и очень редко.

Непереносимость гречки — большая редкость. Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию, — сказала Татьяна Бочарова.

Таким образом, гречка противопоказана людям, страдающим от проблем с кишечником в сочетании с жирными продуктами. Последствиями будут брожение и ощущение тяжести в животе.

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