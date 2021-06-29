Госдеп США рекомендует не ездить в Россию из-за риска похищения

Госдепартамент США сообщила о продлении рекомендации американским гражданам не ездить в Россию.

Пресс-служба Госдепартамента США сообщила о продлении рекомендации американским гражданам не ездить в Россию, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что особенно опасными являются поездки на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, "из-за риска похищения", а также в Крым, который США не признают частью России.

Кроме того, Госдеп напомнил о ряде задержаний американцев в России, которые он считает необоснованными.

Последний раз аналогичная рекомендация озвучивалась 8 июня.

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