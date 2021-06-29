В Казахстане за сутки выявлено свыше 1300 случаев COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрирован 1321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 1321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 370,
- в городе Алматы - 126,
- в городе Шымкенте - 33,
- в Акмолинской области - 44,
- в Актюбинской области - 10,
- в Алматинской области - 43,
- в Атырауской области - 66,
- в ВКО - 65,
- в Жамбылской области - 31,
- в ЗКО - 63,
- в Карагандинской области - 288,
- в Костанайской области - 45,
- в Кызылординской области - 17,
- в Мангыстауской области - 25,
- в Павлодарской области - 45,
- в СКО - 15,
- в Туркестанской области - 35.
Всего в стране подтвержден 421 121 случай.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1262 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 313,
- в городе Алматы - 147,
- в городе Шымкент - 5,
- в Акмолинской области - 28,
- в Актюбинской области - 29,
- в Алматинской области - 43,
- в Атырауской области - 115,
- в ВКО - 57,
- в Жамбылской области - 71,
- в ЗКО - 84,
- в Карагандинской области - 130,
- в Костанайской области - 45,
- в Кызылординской области – 23,
- в Мангыстауской области - 2,
- в Павлодарской области - 105,
- в СКО - 42,
- в Туркестанской области - 23.
Всего в стране выздоровели 394 039 человек от COVID-19.
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