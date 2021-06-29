В Казахстане за сутки выявлено свыше 1300 случаев COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрирован 1321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 370,

в городе Алматы - 126,

в городе Шымкенте - 33,

в Акмолинской области - 44,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 43,

в Атырауской области - 66,

в ВКО - 65,

в Жамбылской области - 31,

в ЗКО - 63,

в Карагандинской области - 288,

в Костанайской области - 45,

в Кызылординской области - 17,

в Мангыстауской области - 25,

в Павлодарской области - 45,

в СКО - 15,

в Туркестанской области - 35.

Всего в стране подтвержден 421 121 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1262 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 313,

в городе Алматы - 147,

в городе Шымкент - 5,

в Акмолинской области - 28,

в Актюбинской области - 29,

в Алматинской области - 43,

в Атырауской области - 115,

в ВКО - 57,

в Жамбылской области - 71,

в ЗКО - 84,

в Карагандинской области - 130,

в Костанайской области - 45,

в Кызылординской области – 23,

в Мангыстауской области - 2,

в Павлодарской области - 105,

в СКО - 42,

в Туркестанской области - 23.

Всего в стране выздоровели 394 039 человек от COVID-19.

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