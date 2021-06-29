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В Казахстане за сутки выявлено свыше 1300 случаев COVID-19

Фото: Профиль 29 июня 2021, 08:05

За прошедшие сутки зарегистрирован 1321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 370,
  • в городе Алматы - 126,
  • в городе Шымкенте - 33,
  • в Акмолинской области - 44,
  • в Актюбинской области - 10,
  • в Алматинской области - 43,
  • в Атырауской области - 66,
  • в ВКО - 65,
  • в Жамбылской области - 31,
  • в ЗКО - 63,
  • в Карагандинской области - 288,
  • в Костанайской области - 45,
  • в Кызылординской области - 17,
  • в Мангыстауской области - 25,
  • в Павлодарской области - 45,
  • в СКО - 15,
  • в Туркестанской области - 35.

Всего в стране подтвержден 421 121 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1262 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 313,
  • в городе Алматы - 147,
  • в городе Шымкент - 5,
  • в Акмолинской области - 28,
  • в Актюбинской области - 29,
  • в Алматинской области - 43,
  • в Атырауской области - 115,
  • в ВКО - 57,
  • в Жамбылской области - 71,
  • в ЗКО - 84,
  • в Карагандинской области - 130,
  • в Костанайской области - 45,
  • в Кызылординской области – 23,
  • в Мангыстауской области - 2,
  • в Павлодарской области - 105,
  • в СКО - 42,
  • в Туркестанской области - 23.

Всего в стране выздоровели 394 039 человек от COVID-19.

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