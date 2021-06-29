Чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона

Срок жизни аккумулятора зависит от зарядных циклов.

Полная зарядка смартфона сокращает срок службы аккумулятора, также, как и полная разрядка, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев в беседе с РИА Новости.

Зарядка смартфона до 100%, как и его полная разрядка, сокращают срок службы аккумуляторной батареи. По его словам, советы производителей полностью разрядить смартфон и потом зарядить до 100% - маркетинговый ход.

Срок жизни аккумулятора зависит от зарядных циклов. Один зарядный цикл - это зарядка до 90-100% емкости аккумулятора. Смартфоны в среднем рассчитаны на 300-500 зарядных циклов, после этого состояние аккумулятора потихоньку будет портиться, - отметил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что при двух- или трехфазном счетчике электроэнергии, безусловно, выгоднее заряжать телефоны и другие гаджеты ночью.

Он добавил, что можно спокойно оставлять смартфон заряжаться на всю ночь - вреда для аккумулятора и других частей устройства от этого не будет, когда телефон полностью зарядится, он самостоятельно прекратит подачу тока.

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