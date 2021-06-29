Англия - Германия. Кто пройдет в четвертьфинал Евро-2020?

В последний раз Англия обыгрывала Германию на "Уэмбли" более 45-ти лет назад - 12 марта 1975 года.

Уже сегодня в 22:00 сборные Англии и Германии сойдутся в поединке на стадионе "Уэмбли" - это один из самых значительных матчей Евро-2020. Кто же пройдет в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу? Читайте ниже обзор матча Англия-Германия.

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На протяжении долгого времени англичане крайне неудачно противостоят немцам именно на своем поле. В последний раз родоначальники футбола обыгрывали сборную Германии на "Уэмбли" более 45-ти лет назад - 12 марта 1975 года. С тех пор на своем поле сборная Англии ни разу не смогла одолеть немцев, потерпев пять поражений в шести матчах!

В новой встрече двух топовых соперников британцы вряд ли являются фаворитами.

Да, сборная Германии противоречиво провела групповой турнир чемпионата Европы - она вчистую уступила французам, играючи разобралась с Португалией, а по ходу ничейного матча с венграми дважды оказывалась последней в виртуальной таблице своей группы.

Однако и сборная Англии не может похвастаться тем, что прошла группу на ура - у дружины Гарета Саутгейта не было ощутимого превосходства ни в одном из матчей с достаточно средними противниками - Хорватией, Шотландией и Чехией.

И потом, не будем забывать легендарную фразу одного из лучших нападающих в истории английского футбола Гари Линекера, которую он сказал в 1990 году:

Футбол - это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч, а побеждают всегда немцы.

Изменилось ли что-нибудь с того времени, мы узнаем совсем скоро.

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