Ж/Д билеты в суперприложении Kaspi.kz

Суперприложением Kaspi.kz пользуются уже более 10 миллионов казахстанцев.

Kaspi.kz совместно с КТЖ запустили новый сервис - онлайн-покупку ж/д билетов прямо в суперприложении Kaspi.kz. Билеты можно оплатить с Kaspi Gold, в кредит и также Kaspi Бонусами полностью или частично.

Мы рады запустить для наших любимых клиентов возможность онлайн-покупки билетов на поезда по всему Казахстану. Теперь в разделе Kaspi Travel нашего суперприложения Kaspi.kz в дополнение к авиабилетам казахстанцы могут приобретать ж/д билеты онлайн, быстро и просто. Спасибо каждому, кто принял участие в запуске этого сервиса. Желаем нашим клиентам безопасных и удобных поездок. глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе

Мы хотим, чтобы путешествовать на поезде по Казахстану было просто и комфортно. Поэтому постоянно работаем над улучшением сервиса, внедряем цифровые услуги. Недавно мы провели интеграцию IT-систем КТЖ и Kaspi.kz, и нашим пассажирам стало еще проще купить билет на поезд, не выходя из дома. Это отличный пример сотрудничества компаний для пользы и удобства клиентов. генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Петер Штурм

Суперприложением Kaspi.kz пользуются уже более 10 миллионов казахстанцев. Вокруг приложения создана целая экосистема удобных сервисов - выгодные покупки, платежи, приобретение билетов и многое другое.

В прошлом году Kaspi.kz специально для путешественников создал сервис Kaspi Travel, с помощью которого казахстанцы быстро и выгодно приобретают авиабилеты. Теперь так же легко и просто можно планировать и оплачивать свои поездки по железной дороге.

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