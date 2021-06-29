Карин: Графа "против всех" расширяет права граждан

По его словам, эта новелла позволит отобразить весь спектр политических взглядов в ходе выборов.

На предстоящих выборах сельских акимов заработает еще одна инициатива главы государства в рамках проводимых им политических реформ. Об этом заявил помощник Президента РК по политическим вопросам Ерлан Карин, сообщает zakon.kz.

Она предполагает включение в избирательные бюллетени графы "против всех". О необходимости введения этой нормы в действующее законодательство Президент Касым-Жомарт Токаев впервые высказался на открытии первой сессии Парламента VII созыва 15 января текущего года. Затем был разработан соответствующий законопроект. И уже 24 мая глава государства подписал Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" и сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам выборов", которые вступили в силу в начале июня. Ерлан Карин

Таким образом, как отметил он, "эта знаковая инициатива главы государства была качественно реализована фактически в течение полугода".

В целом, введение графы "против всех" является еще большим шагом в сторону расширения избирательных прав граждан. Эта новелла позволит отобразить весь спектр политических взглядов в ходе выборов, будет способствовать повышению политической культуры и электоральной активности казахстанцев. Ерлан Карин

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