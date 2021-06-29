Сколько денег выделят на обеспечение безопасности школ Казахстана

Об этом рассказал глава МОН РК.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отметил, что все школы в Казахстане обеспечены системами видеонаблюдения, но только 55% соответствуют стандартам, передает корреспондент zakon.kz.

1,4 млрд предусмотрены для приведения систем видеонаблюдения в соответствие стандартам. Не выделены средства акиматами Туркестанской, Атырауской и Жамбылской областей. Прошу принять меры, - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании правительства.

По его словам, также ведется работа по установке "тревожных кнопок" в организациях образования.

На сегодня количество "тревожных кнопок" составляет 648. Только в городах Нур-Султан и Алматы решены эти вопросы. Для того, чтобы решить эту проблему, местными бюджетами предусмотрены средства на сумму 980 млн тенге. Не выделены средства в Туркестанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях, - уточнил глава МОН.

Что касается специализированной охраны, то только 38% городских школ заключили договора.

Местными исполнительными органами выделена сумма в размере 828 млн тенге, но потребность составляет 5,7 млрд тенге. Не выделены средства в восьми регионах - Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях и в городе Шымкент, - заключил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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