В реке Ганг массово всплыли тела умерших от коронавируса

Сезонное наводнение размыло неглубокие могилы - людей, видимо, хоронили наскоро.

На севере Индии начали массово всплывать тела предположительно умерших от коронавируса, сообщает zakon.kz.

По информации Euronews, мертвые тела разнесены по священной реке Ганг.

Местные жители считают, что сезонное наводнение размыло неглубокие могилы - людей, видимо, хоронили наскоро.

Власти организовали кремацию. Уже сожжены 150 тел.

Мы не эксгумируем тела, а кремируем те, которые всплыли из-за повышения уровня воды. Зона, где сконцентрированы тела, простирается на километр. По нашим оценкам, там могут быть захоронены в общей сложности 500-600 тел. При проведении обрядов принимаются все меры предосторожности, - сказал местный чиновник Нирадж Кумар Сингх.

Считается, что прибитые водой тела - это погибшие от коронавируса весной. Тогда многие жители Индии не могли провести кремацию и спускали умерших в Ганг либо хоронили их на песчаных отмелях.

Официальная статистика смертности не учитывает этих людей.

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