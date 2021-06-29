Наименее безопасные школы перечислил Тургумбаев

По данным главы МВД РК, в Карагандинской области из 505 школ 84% не оснащены соответствующими видеосистемами.

В Карагандинской и Туркестанской областях есть школы, которые не оснащены соответствующими видеосистемами. Об этом сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время в стране насчитывается свыше 8,8 тыс. объектов образования, отнесенных к категории уязвимых в террористическом отношении. В прошлом месяце были проведены внеплановые проверки всех общеобразовательных школ и установлен ряд серьезных недостатков. Несмотря на 100% оснащение системами видеонаблюдения, 45% школ не соответствуют утвержденным стандартам. Установлено наличие неработающих видеокамер, слепых зон, непродолжительное хранение информации, отсутствие бесперебойного питания, то есть при отключении света в том или ином районе практически отключается вся система видеонаблюдения, - сообщил Тургумбаев на заседании правительства.

По его словам, больше всего таких нарушений выявлено в Карагандинской области, где из 505 школ 84% не оснащены соответствующими видеосистемами. Такая же ситуация в Туркестанской области, где из 889 школ в 69,7% системы видеонаблюдения не соответствовали техническим параметрам.

Министр уточнил, что эффективность от камер видеонаблюдения должна обеспечиваться их использованием на входных группах, как внутри, так и снаружи, на всех этажах зданий, по периметру прилегающей территории.

Кроме того, не везде системы видеонаблюдения интегрированы с Центрами оперативного управления. Сегодня к ним подключены только 1085, то есть 14% школ. Вместе с тем не в полной мере обеспечена интеграция видеокамер на ЦОУ в городе Шымкент, Алматинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях, - уточнил глава МВД.

Согласно его информации, недостаточно на местах решаются и вопросы оснащения школ системами экстренного звукового и сигнального оповещения. Они имеются только в каждой третьей школе.

Такие системы необходимы в случаях угрозы или возникновения кризисных ситуаций, когда требуется незамедлительно подать сигнал тревоги для эвакуации детей либо блокирования доступа посторонним во внутренние помещения. Сигнальными системами не оснащены школы в Алматинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях. Необходимо повсеместно внедрять и так называемые "тревожные кнопки". Это позволит при любых угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций оперативно передавать сигнал тревоги на пульты централизованного наблюдения охранных организаций или органов внутренних дел, - объяснил Тургумбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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