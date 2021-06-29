Преподавателей и школьников обучат, как вести себя в случае теракта

В Казахстане организуют спецподготовку учителей и учеников на случай теракта или захвата школы.

С 1 сентября этого года необходимо организовать регулярную специальную подготовку учеников и работников школ к действиям при таких ситуациях - теракты, нападения, захват, пожары, землетрясения. Об этом заявил на заседании правительства министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Как показывает анализ событий в Казани, если бы не знание педагогами и детьми алгоритма действий при возникновении кризисных ситуаций, то жертв было бы намного больше. А именно - блокировка дверей внутренних помещений сразу после срабатывания сигнализации, а также расположение детей по периметру стен и соблюдение ими полной тишины - помогли избежать более тяжких последствий, - сказал Тургумбаев.

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По его словам, этот опыт необходимо учесть при обучении наших детей и персонала тактике действий при возникновении ЧС.

В связи с этим в целях обеспечения надлежащей безопасности в школах предлагается: первое - в кратчайшие сроки утвердить Инструкцию по организации их антитеррористической защиты. Второе: обеспечить организации образования соответствующими системами безопасности. Третье: шире привлекать к охране школ соответствующие лицензированные частные охранные структуры. Четвертое: ускорить внедрение алгоритма действий персонала и учащихся при угрозах и возникновении кризисных ситуаций. Уже с 1 сентября этого года организовать регулярную специальную подготовку учеников и работников школ к действиям при таких ситуациях - теракты, нападения, захват, пожары, землетрясения. Пятое: наряду с усилением защиты школ выработать аналогичные требования и обеспечить их реализацию в детских садах, колледжах, вузах, - перечислил министр внутренних дел.

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Кроме того, глава МВД напомнил, что совместно в Минобразования разработан и в мае утвержден Перечень запрещенных к проносу в организации образования предметов. Это огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые устройства и их имитаторы, другие предметы, опасные для жизни и здоровья детей.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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