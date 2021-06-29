Курс доллара существенно вырос на торгах

Доллар подорожал почти на 2 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,61 тенге, поднявшись на 1,83 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427-429,2 тенге, евро – 507-511,5 тенге, рос. рубль - 5,9-5,96 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 29 июня.

Августовские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,41%, составив $72,61 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,45% — до $73,81 за баррель.

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