Сразу 11 древних чудес обнаружены в Турции

Насыпи буквально окружают сооружения, построенные примерно 12 тыс. лет назад, на расстоянии в 100 км.

В Турции - недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) - ученые обнаружили сразу 11 древних чудес, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, 11 крупных холмов, созданных людьми, обнаружили археологи.

Насыпи, по данным Daily Sabah, буквально окружают сооружения, построенные примерно 12 тыс. лет назад, на расстоянии в 100 км.

Ученые назвали этот район "12 холмов", а также "пирамидами юго-востока Турции". (...) Этот регион обладает уникальной культурой. министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой

Также он добавил, что крупное исследование на холмах вот-вот будет завершено, а подробный отчет археологи обнародуют в сентябре.

Гебекли-Тепе включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2011 года, а впервые был обнаружен в 1963 году археологами из Стамбула и Чикаго.

В 1995 году ученые обнаружили в этих местах Т-образные обелиски эпохи неолита высотой 3-6 метров и весом от 40 до 60 тонн, а также различные артефакты, например, статуэтки в виде людей возрастом 12 тыс. лет.

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