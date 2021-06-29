Новый способ заражения человека коронавирусом выявили ученые

Приложение zakon.kz
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Новый способ заражения обнаружили ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
Коронавирус начал по-новому заражать людей, передает zakon.kz.
Как сообщает Лента.ру, новый способ, с помощью которого коронавирус заражает человека, обнаружен в США.
Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что SARS-CoV-2 способен находить альтернативные способы заражения клеток человека. Это происходит даже если у человека отсутствует ангиотензин - превращающий фермент ACE2.
Фермент ACE2 - рецептор, служащий точкой входа вируса в клетку.
В частности, по данным Phys.org, стало известно, что из-за очередной мутации вирус способен инфицировать изначально невосприимчивые к нему клетки аденокарциномы человека H522.
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