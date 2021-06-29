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Назарбаев встретится с Путиным

Фото: kremlin.ru 29 июня 2021, 15:13

Встреча пройдет в Москве.

Нурсултан Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает zakon.kz.

30 июня текущего года в Москве состоится встреча Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе переговоров планируется обсуждение перспектив дальнейшего развития ЕАЭС и актуальных вопросов региональной повестки дня, - написал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

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