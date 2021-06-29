Готовы ли казахстанские учителя к "дистанционке", рассказали в МОН

В профильном ведомстве озвучили результат исследования IT-компетенции учителей страны.

Более 43% педагогов не проходили курсы повышения квалификации по ИКТ-компетенциям за последние 24 месяца, а 46% педагогов не умеют создавать аудио - и визуальные материалы. Об этом на аппаратном совещании сообщила председатель Национального центра повышения квалификации "Өрлеу" МОН РК Асель Мухаметжанова, передает корреспондент zakon.kz.

В период до и после пандемии в Казахстане проведен целый ряд мониторинговых исследований оценки цифровых компетенций педагогов. Это в том числе отчеты ЮНЕСКО совместно с информационно-аналитическим центром. В "Өрлеу" был проведен опрос. Анкетирование было проведено в период с 9 по 11 ноября 2020 года для определения IT-компетенции педагогов и мониторинга их готовности к преподаванию в дистанционном формате, - напомнила Асель Мухаметжанова.

По ее словам, мониторингом было охвачено более 300 тыс. педагогов из около 7 тыс. школ страны, в том числе 120 тыс. учителей из городских школ и 180 тыс. - из сельских школ.

Она добавила, что по результатам опроса базового уровня достигли все респонденты, однако педагоги, обладающие этими компетенциями, все же испытывают сложности при создании аудио- и визуальных материалов на цифровых образовательных ресурсах.

Недостаток IT-компетенций педагогов отражается и на показателях знаний школьников, 54% которых не достигли первого уровня сложности. Это означает, что они не могут вставить изображение в документ, открыть ссылку в новой вкладке, определить кого добавить в копию электронного письма и так далее. Только 1% школьников достигли высшего уровня, - перечислили на аппаратном совещании.

В МОН РК уточнили, что заявляемые нововведения по цифровизации обучения в период и до пандемии не были подкреплены достаточной поддержкой на уровне повышения квалификации.

Результат исследования IT-компетенции учителей страны 2021 года, которые были проведены, говорят о том, что более 43% педагогов не проходили курс повышения квалификации по ИКТ-компетенциям за последние 24 месяца. 46% педагогов не умеют создавать аудио- и визуальные материалы. Таким образом, используя эти данные, "Өрлеу" разработал онлайн-курс развития цифровых компетенций педагогов для допустимого уровня IT-компетенций. После прохождения курса, учителя смогут применять методику проектирования урока с использованием цифровых образовательных технологий, квалифицированно выбирать формы, методы, содержания обучения и оценивания с применением информационных технологий, - объяснила председатель Национального центра повышения квалификации "Өрлеу" МОН РК.

Кроме того, по ее словам, курс будет размещен на платформе Министерства образования и науки и будет доступен всем учителям.

Также, думаем, он будет полезен для студентов 3-4 курсов педагогических вузов. Более того, сейчас вузы обсуждают включение данного курса в качестве одной из дисциплин. Курс состоит из четырех модулей, разработано более 30 видеоматериалов и тестов, интерактивных задач, 40 лекций, презентаций и множество других цифровых ресурсов. В частности, объясняются все цифровые инструменты, которые педагоги могут использовать в образовательном процессе, - уточнила Асель Мухаметжанова.

В свою очередь глава МОН РК Асхат Аймагамбетов отметил, что важно завершить работу по составлению единой базы до начала нового учебного года.

Каждый педагог, который проходит в наших организациях курсы повышения педмастерства, должны быть в базе, чтобы не было повторяемости. Каждый сертификат должен быть обеспечен QR-кодами. Чтобы можно было также по аналогии с дипломами вузов их проверить, чтобы они были в базе и педагоги могли автоматически их прикрепить при подаче документов для повышения квалификации и подтверждения категории. Эту работу надо завершить до 1 сентября этого года, - сказал министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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