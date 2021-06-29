Украина – Швеция. Кто пройдет в четвертьфинал Евро-2020?

С учетом склонности шведской сборной играть от обороны и слабой результативности украинцев, ожидать можно любого результата.

Встреча "сине-желтых" с "желто-синими" состоится 29 июня на "Хемпден-Парке" в Глазго.

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Обе команды фаворитами не считаются. Швеция хоть и выиграла группу Е, оставив позади даже испанцев, но это произошло не столько благодаря убедительной игре "викингов", сколько чехарде с подсчетом очков и тем, что из серьезных противников ей достались только эти самые испанцы. "Красная фурия" накрыла шведов ураганом атак, вот только ворота из земли не вырвала, но забить ни разу не смогла. Игра завершилась ничьей – 0:0.

Украина и вовсе свеча на ветру, колышущаяся от ветра проносящихся мимо старших товарищей, не потухшая лишь благодаря исключительному везению. Шведы обыграли Польшу (3:2), а испанцы вынесли Словакию (5:0). Это позволило Украине неожиданно выйти в плей-офф.

Сравнивать двух аутсайдеров исходя из их прежних игр сложно. У них разный стиль, разная история и сами команды недостаточно изучены специалистами. В лучшем случае можно отделаться фразой, что и те, и те, выглядят противоречиво. Общего только одно – обе ужасны в обороне. Противники в нее входили, как горячий нож в масло.

С учетом склонности шведской сборной играть от обороны и слабой результативности украинцев, ожидать можно любого результата.

Последний раз Украина и Швеция встречались на Евро-2012. Тогда украинцы одержали победу благодаря дублю Андрея Шевченко - 2:1. До этого команды трижды встречались в неофициальных матчах: Украина один раз выиграла, один раз проиграла и еще раз победила в серии пенальти.

Что команды из себя представляют в схватке за выход в четвертьфинал узнаем сегодня вечером.

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