Токаев подписал закон, который присвоит фельдъегерям и участковым особый статус

Более 16 миллионов тенге выделят на доплаты фельдъегерям.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О государственной фельдъегерской связи", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Цели закона: утверждение правового статуса фельдъегерской службы, формирование порядка данной фельдъегерской связи между странами СНГ, утверждение специальных гарантий для работающих в данной сфере сотрудников и членов их семей.

Как сообщал ранее министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, для этого предусмотрено 16 млн 842 тысячи тенге на три года, одобренные республиканской бюджетной комиссией.

Эти средства направят на выплату пособия при продвижении по службе и за перевозку личного имущества, доплаты к зарплате сотрудников, выполняющих свои обязанности воздушным транспортом, на выплату премиальных в размере двух окладов при увольнении имеющих госнаграды сотрудников. Кроме того, при изменении места работы предусмотрено предоставление места в детском саду детям работников без очереди.

Кроме того, Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел".

Главной целью закона является приведение в соответствие норм законодательства, регулирующих деятельность фельдъегерской службы, а также связанных с передачей несвойственных функций МВД и повышением статуса участковых инспекторов.

Так, участковые инспекторы полиции получат право при выявлении на закрепленном участке причин и условий, способствующих совершению правонарушений, самостоятельного внесения представлений физическим и юридическим лицам о необходимости принятии мер по устранению таких причин и условий. В состав подразделений участковых инспекторов полиции вводятся помощники участковых. Органы гражданской защиты выводятся из системы органов внутренних дел..

Вместе с тем органы государственной противопожарной службы наделяются полномочиями по производству дознания по делам об уголовных правонарушениях, связанных с пожарами.

В целом закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 17 законодательных актов, в том числе в один кодекс.

Как ранее отмечалось, закон позволит решить следующие задачи:

исключить дублирующие нормы из закона "О связи"; последовательно внедрить механизмы сервисной модели полиции; закрепить полномочия органов противопожарной службы; установить дополнительный квалификационный класс высшего начальствующего состава для сотрудников Службы экономических расследований; приостановить срок введения в действие дактилоскопической регистрации до 1 января 2023 года в связи с отсутствием соответствующего финансирования.

Ожидаемые результаты от принятия закона - упорядоченность законодательных норм, регулирующих деятельность фельдъегерской службы; повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.

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