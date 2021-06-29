Дактилоскопическую регистрацию перенесли в Казахстане

Это связано с отсутствием финансирования.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел", который, в частности, предусматривает перенос сроков дактилоскопической регистрации, сообщает zakon.kz.

Приостановить срок введения в действие дактилоскопической регистрации до 1 января 2023 года в связи с отсутствием соответствующего финансирования, - говорит одна из поправок.

Напомним, 30 декабря 2016 года был принят закон "О дактилоскопической и геномной регистрации", который должен был вступить в силу с 1 января 2021 года. Однако МВД совместно с заинтересованными государственными органами внесло предложения о переносе сроков введения отдельных норм законов в части дактилоскопической регистрации с 1 января 2023 года.

Процедуру дактилоскопической регистрации казахстанцы будут проходить только при получении паспорта или удостоверения личности в связи с достижением 16-летнего возраста, а также при замене документов в связи с истечением их срока действия или утере.

Так, согласно закону дактилоскопической регистрации подлежат:

граждане, претендующие на получение паспорта или удостоверения личности гражданина РК;

граждане Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, в отношении которых принято решение о выдаче удостоверения личности моряка РК;

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК;

иностранцы и лица без гражданства, претендующие на получения вида на жительство, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца;

иммигранты, прибывшие в Казахстан в качестве домашних работников с целью выполнения работ у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве;

иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению за пределы территории РК либо подпадающие под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных РК;

иностранцы и лица без гражданства при получении виз РК;

иностранцы и лица без гражданства при пересечении Государственной границы Казахстана.

Дактилоскопическая информация – это биометрические данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека, позволяющие установить его личность и персональные данные. Электронный код папиллярных узоров будет содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан РК.

Как пояснили в МВД, дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков и уникальный идентификатор, персональные данные ФИО и ИИН в ней отсутствуют.

Кроме того, согласно закону, дактилоскопическая информация относится к персональным данным ограниченного доступа.

Для защиты от неправомерного доступа право доступа к информации по идентификатору будет только у администратора базы по санкционированному запросу.

Сбор отпечатков пальцев будет производиться сотрудниками миграционной службы при обращении казахстанцев за получением документов, удостоверяющих личность, в центрах обслуживания населения.

Дактилоскопирование будет производиться с помощью дактилоскопических сканеров.

В исключительных случаях, когда применение сканера невозможно, например, в силу состояния здоровья человека, предусмотрено применение традиционного краскового метода.

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