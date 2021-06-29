Дактилоскопическую регистрацию перенесли в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Это связано с отсутствием финансирования.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел", который, в частности, предусматривает перенос сроков дактилоскопической регистрации, сообщает zakon.kz.
Приостановить срок введения в действие дактилоскопической регистрации до 1 января 2023 года в связи с отсутствием соответствующего финансирования, - говорит одна из поправок.
Напомним, 30 декабря 2016 года был принят закон "О дактилоскопической и геномной регистрации", который должен был вступить в силу с 1 января 2021 года. Однако МВД совместно с заинтересованными государственными органами внесло предложения о переносе сроков введения отдельных норм законов в части дактилоскопической регистрации с 1 января 2023 года.
Процедуру дактилоскопической регистрации казахстанцы будут проходить только при получении паспорта или удостоверения личности в связи с достижением 16-летнего возраста, а также при замене документов в связи с истечением их срока действия или утере.
Так, согласно закону дактилоскопической регистрации подлежат:
Дактилоскопическая информация – это биометрические данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека, позволяющие установить его личность и персональные данные. Электронный код папиллярных узоров будет содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан РК.
Как пояснили в МВД, дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков и уникальный идентификатор, персональные данные ФИО и ИИН в ней отсутствуют.
Кроме того, согласно закону, дактилоскопическая информация относится к персональным данным ограниченного доступа.
Для защиты от неправомерного доступа право доступа к информации по идентификатору будет только у администратора базы по санкционированному запросу.
Сбор отпечатков пальцев будет производиться сотрудниками миграционной службы при обращении казахстанцев за получением документов, удостоверяющих личность, в центрах обслуживания населения.
Дактилоскопирование будет производиться с помощью дактилоскопических сканеров.
В исключительных случаях, когда применение сканера невозможно, например, в силу состояния здоровья человека, предусмотрено применение традиционного краскового метода.
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