Скидки на обучение получат привившиеся от COVID-19 студенты - МОН

Студенты, привившиеся от коронавируса, в зависимости от возможностей вузов получат скидки на обучение, проживание в общежитиях и различные подарки.

По поручению министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова казахстанские вузы запустят акции в поддержку вакцинации среди обучающихся, сообщает zakon.kz.

Студенты, привившиеся от COVID-19, в зависимости от возможностей вузов получат скидки на обучение, проживание в общежитиях и различные подарки. (...) Материальные поощрения получат не только студенты, но и вакцинированные преподаватели высших учебных заведений. пресс-служба МОН РК

Таким образом, как отметили в ведомстве, вузы поддержат работу по усилению темпов вакцинации для защиты здоровья населения.

КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, КазНПУ им. Абая, КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, ЮКУ им. М.Ауэзова, ЗКУ им. М.Утемисова, Атырауский университет им. Х.Досмухамедова уже запустили акции по поддержке вакцинации. пресс-служба МОН РК

В Минобразования отметили, что для привившихся студентов ряда вузов уже предусмотрены скидки на обучение, проживание в общежитиях, бесплатные путевки в оздоровительные санатории, талоны на бесплатное питание и бесплатный проезд в общественном транспорте.

Также для вакцинированных студентов вузы планируют организовать бесплатные курсы по обучению иностранным языкам, компьютерной грамотности и развитию предпринимательских навыков. Более того, студенты некоторых вузов смогут получить бесплатные абонементы в фитнес-залы, бассейны, билеты в театры, кинотеатры и на концерты. пресс-служба МОН РК

Также в ведомстве сообщили, что руководители указанных вузов позаботились и о преподавательском составе - вакцинированные преподаватели получат надбавки или оплачиваемые выходные.

Вузы обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в стране. Для них первостепенно здоровье студентов и преподавателей. Поэтому они, после поручения министра, исходя из своих возможностей, принимают самостоятельные решения по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации. Надеемся, что эта акция поможет пробудить сознательность наших граждан. И мы вместе сможем победить опасный вирус и добьемся того, чтобы карантин завершился как можно быстрее. Призываем и другие вузы подключиться к стимулированию вакцинации, так как вакцинация - единственный способ остановить распространение коронавируса. вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!