Особое внимание обращено на пункты по привлечению стратегических инвесторов в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации, сообщает zakon.kz.

По данным primeminister.kz, на заседании рассмотрен ход исполнения Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева" и послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

О проводимой работе доложили заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министры национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства - Сапархан Омаров, энергетики - Нурлан Ногаев, финансов - Ерулан Жамаубаев, образования и науки - Асхат Аймагамбетов, первый заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.

К настоящему времени из 100 шагов Плана нации реализованы 72 шага: по направлению "Формирование профессионального государственного аппарата" - 13 из 15 шагов, "Обеспечение верховенства закона" - все 19 шагов, "Индустриализация и экономический рост" - 27 из 50 шагов, "Идентичность и единство" - 3 из 6 шагов, "Формирование подотчетного государства" - все 10 шагов.

В текущем году планируется исполнить 9 шагов по направлениям "Формирование профессионального государственного аппарата" и "Индустриализация и экономический рост".

На заседании рассмотрены вопросы перехода на новую систему оплаты труда государственных служащих, обновления стандартов школьного обучения и развития функциональной грамотности, повышения энергоэффективности экономики, прозрачности и предсказуемости сферы недропользования, снижения водозатратности в сельском хозяйстве, а также упрощения исполнения налоговых обязательств, в т.ч. через цифровизацию.

Обсужден ход работ по повышению конкурентоспособности транспортно-транзитного сектора путем реализации новых инфраструктурных проектов, совершенствования сервиса и увеличения скорости транзитных перевозок.

Премьер-министр поручил продолжить активную работу по полному и качественному исполнению Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева" и послания главы государства Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября 2020 года.

Особое внимание обращено на пункты по привлечению стратегических инвесторов в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики, развитию обрабатывающего сектора и экспортного потенциала, обеспечению самодостаточности национальной экономики по основным продовольственным товарам.

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