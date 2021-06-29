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Отец и сын отбились от грабителя с пистолетом в Атырау

Фото: скриншот 29 июня 2021, 18:19

Подозреваемый в настоящее время находится под стражей.

Момент неудавшегося грабежа попал в объектив камеры видеонаблюдения, передает zakon.kz.

23 июня примерно в 19:30 48-летний мужчина с 25-летним сыном находились возле одного из складов рынка "Дина". Отец сидел в машине. В этот момент подошел незнакомец в маске и сел на заднее сиденье авто. Неизвестный вытащил пневматический пистолет и, угрожая расправой, потребовал у мужчины денег. Увидев происходящее, молодой человек пришел на помощь отцу. Вместе они смогли отобрать у грабителя оружие и удерживать его до прибытия полицейских, пишет polisia.kz.

34-летний подозреваемый в настоящее время находится под стражей.

По факту попытки ограбления проводится расследование по части 2 статьи 191 УК РК "Грабеж".

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