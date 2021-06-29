Концепцию Социального кодекса обсудили в Сенате

Предусматривается внедрение единых социальных стандартов и подходов.

Сенаторы обсудили на заседании Концепцию Социального кодекса, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы, для обсуждения концепции Кодекса сенаторы - члены Комитета по социально-культурному развитию и науке сегодня встретились с представителями Министерства труда и социальной защиты населения.

В настоящее время отношения в сфере социального обеспечения регулируются 16 законами, одним Кодексом и рядом других законодательных актов. Различия в стилях нормативных правовых актов, дублирование и разрозненность норм социальных прав затрудняют понимание населением социального законодательства, - сказал cекретарь Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нариман Торегалиев.

О ключевых новшествах предлагаемого законопроекта депутатам рассказал министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов.

Так, согласно проекту концепции Социального кодекса, предусматривается внедрение единых социальных стандартов и подходов.

В проект Кодекса планируется заложить принципы адресности оказания соцпомощи, профилактику и предупреждение рисков, инклюзивность социальной политики.

Кроме того, будет уделено большое внимание поддержке материнства и детства, помощи малообеспеченным семьям, совершенствованию системы социальных услуг, защите людей с особыми потребностями, повышению статуса соцработника и другим направлениям.

Также свои предложения по улучшению Социального кодекса презентовали представители Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК.

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