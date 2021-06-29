Житель села Жанбай Атырауской области резал себя при полицейских

Полицейские отобрали у него нож.

О попытке самоубийства жителя Исатайского района рассказал его родственник, передает zakon.kz.

Полицейские оперативно прибыли по адресу, где факт подтвердился. Во дворе частного дома мужчина резал себе вены и вены пищевода, к тому же угрожал покончить с собой, если приблизится кто-нибудь, - пишет портал "Мой город".

Полицейские отобрали у него нож и доставили в районную больницу.

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Мы приняли срочное решение. 53-летний сельский житель всем угрожал, что покончит собой, и начал резать на наших глазах свое тело. Пока мои коллеги участковые инспекторы Ринат Куанышев и Эсенгельды Зайнов отвлекали его, я медленно последовал за ним и отобрал нож. Это был очень опасный поступок, но главное - мы спасли ему жизнь. Мы не считаем свой поступок подвигом. Принимая присягу, мы пообещали, что будем честно служить народу и защищать его, - сказал начальник Жанбайского сельского отделения полиции Исатайского района Ринат Карасартов.

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