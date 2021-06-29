Режиссер клипов МакSим умер от коронавируса. Сама певица находится на ИВЛ

Шатрову было 45 лет, он ушел на пике карьеры.

Режиссер клипов певицы МакSим Вадим Шатров умер от коронавируса в больнице. Об этом со ссылкой на его вдову Жанну Карабалаеву сообщают российские СМИ, передает zakon.kz.

По словам вдовы, Шатров умер сегодня ночью, пишет Рамблер.

Поражение легких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации. Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать, не понимаю, - рассказала она.

Шатрову было 45 лет, он ушел на пике карьеры. Последней работой режиссера стал клип для певицы МакSим "Спасибо".

Сама артистка сейчас борется за жизнь в реанимации. МакSим госпитализировали 15 июня после концерта в Казани с температурой выше 39 градусов, врачи выявили у певицы пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

В момент госпитализации поражение легких певицы составляло 40%, но ее состояние становилось все хуже, поэтому было решено перевести ее на аппарат ИВЛ.

Сейчас, по информации СМИ, поражение легких более 80%, МакSим находится в медикаментозной коме, ее состояние оценивается врачами как крайне тяжелое.

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