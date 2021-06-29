Объем промпродукции увеличился в Кызылординской области

В регионе с начала года трудоустроено 13 571 человек.

В Кызылординской области объем промышленной продукции достиг 282,3 млрд. тенге. Этот показатель вырос на 100,3 процента по сравнению с прошлым годом. Большая часть, то есть 47,8%, приходится на добычу полезных ископаемых, передает zakon.kz.

Объем продукции сельского хозяйства составил 22,9 млрд тенге. Так, с начала года было произведено 14,2 тонны мяса птицы, 32,4 тыс. тонн молочной продукции, 2,5 млн штук яиц, - рассказали в УВП региона.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 49 671 и увеличилось на 107,3%. По этому показателю регион по стране поднялся на второе место.

Кроме того, в этом году в рамках программы индустриализации планируется реализация четырех проектов на 48,5 млрд тенге. В частности, завод по производству и переработке листового стекла, завод по производству мяса птицы мощностью 1500 тонн продукции в год, производство поваренной соли, сухого порошка из верблюжьего молока. В рамках проекта предусмотрено создание 506 рабочих мест.

Отметим, что в регионе с начала года трудоустроено 13 571 человек. Из них на постоянную работу направлено 4176 человек, на общественные работы, оплачиваемые за счет средств местного бюджета, - 7752, на молодежную практику - 922, на социальные работы - 721 человек. Среднемесячная заработная плата одного работника за январь-март составила 194 678 тенге, - отметили в УВП.

Кроме того, объем привлеченных инвестиций в область увеличился на 106,7%. Рост объема инвестиций обеспечен за счет строительства солнечной электростанции в Жанакорганском районе, жилых домов на левом берегу реки Сырдарья, дорог городского и районного значения и автозаправочной станции в Жанакорганском районе.

Вместе с тем темпы роста наблюдались и на строительных работах в области. Область по этому показателю заняла второе место по республике. То есть объем строительных работ составил 14,8 млрд тенге, что на 162,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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