Студентам-очникам необходимо пройти регистрацию в e-gov для получения статуса в ОСМС

Им будет присвоен льготный статус.

Вопросы отсутствия статуса у студентов очного отделения и возникновения задолженностей за истекший период обучения обсудили госорганы в ходе заседания МВК по внедрению ОСМС, передает zakon.kz.

Как сообщалось на заседании, Фондом социального медицинского страхования проводится работа по присвоению временного льготного статуса на месяц при обращении через мобильное приложение Qoldau 24/7 граждан с документами, подтверждающими принадлежность к льготной категории, в том числе путем сверки с госорганами.

В текущем году 860 студентам, обучающимся по очной форме обучения в связи с отсутствием сведений о них в информационной системе "Национальная образовательная база данных", Фондом был присвоен временный льготный статус единовременно, сроком на один месяц, по мобильному приложению Qoldau 24/7.

Для присвоения статуса застрахованности в системе ОСМС студентам, обучающимся в зарубежных учебных заведениях, Фондом проработан вопрос размещения на официальных сайтах Министерства иностранных дел РК и Посольств РК уведомления информационно-разъяснительного характера о необходимости регистрации в качестве студента через портал электронного правительства.

Вместе с тем в Фонд поступают обращения с жалобой и подтверждающими документами о несвоевременной обработке МОН заявок студентов, обучающихся за рубежом, направленных на портал "Электронное правительство" по сервису "Регистрация студентов, обучающихся за рубежом".

В связи с чем были направлены письма в организации высшего и послевузовского образования, организации технического и профессионального образования о своевременной актуализации данных в информационной системе.

Наряду с этим, в связи с завершением учебного года наблюдаются риски выпадения лиц, достигших восемнадцати лет, из льготной категории лиц, взносы на ОСМС за которых осуществляет государство. Например, учащиеся Назарбаев Интеллектуальные школы, достигшие 18 лет, но еще продолжающие обучение, выпадают из категории обучающихся в организациях среднего образования, - говорилось на заседании.

Для обеспечения охвата обучающихся системой ОСМС Министерству образования и науки РК поручено обеспечить своевременный ввод, актуализацию и передачу данных в online режиме по студентам, в том числе обучающимся за рубежом, и по учащимся организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, достигшим возраста 18 лет.

Также совместно с заинтересованными структурами необходимо:

обеспечить регулярную передачу сведений по студентам ведомственных учебных заведений;

организовать работу с организациями образования по своевременному оформлению договора добровольного медицинского страхования для иммигрантов, прибывших в Казахстан для получения образования;

проверить Национальную образовательную базу данных на наличие в ней сведений об иностранных студентах;

завершить создание базы данных по учету медицинского страхования иностранных студентов, обучающихся в РК, и обеспечить своевременное ее наполнение в целях исключения случаев их прикрепления к организациям ПМСП и участия в системе ОСМС;

разработать и утвердить регламент по установлению ответственности в разрезе учебных заведений за своевременность ввода, актуализацию данных по студентам, в том числе обучающимся за рубежом, в Национальную образовательную базу данных и передачу их в информационную систему Министерства труда и социальной защиты населения.

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