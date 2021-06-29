Работу всех видов аттракционов на открытом воздухе запретили в Нур-Султане

Постановление вступает в силу 2 июля.

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое карантинное постановление, передает zakon.kz.

Я, Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Бейсенова С.С., в соответствии со статьями 9, 36, 102, 104, 107 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ -293/2020 от 21 декабря 2020 года "Об утверждении правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин" и ухудшающейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Постановление Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан "Об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий в городе Нур-Султан" № 18 от 24 июня 2021 года следующие изменения и дополнения:дополнить подпунктом 4.71. пункт 4 и изложить в следующей редакции:

"запрет на проведение городских культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях, за исключением организации в "онлайн-формате";

2) дополнить подпунктом 4.72. пункт 4 и изложить в следующей редакции:

"запретить работу всех видов аттракционов на открытом воздухе, расположенных в парковой зоне";

3) внести изменение в подпункт 4.60. пункта 4 и изложить в следующей редакции:

"организацию работы театров, филармоний для субъектов (объектов), участвующих в проекте "Ashyq", при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 24:00, без проведения акций";

4) дополнить подпунктом 4.73. пункт 4 и изложить в следующей редакции:

"организацию работы кинотеатров для субъектов (объектов), участвующих в проекте "Ashyq", при заполняемости не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 24:00 часов, без проведения акций".

2. Управлению внутренней политики города Нур-Султан:2.1. обеспечить проведение информационного сопровождения в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах о принимаемых мерах, объяснить важность и жизненную необходимость принимаемых решений, направленных на обеспечение безопасности человека, общества и государства;

2.2. довести настоящее Постановление до сведения всех заинтересованных государственных органов, организаций, субъектов предпринимательства и населения города.

3. Районным Управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан, Департаменту полиции города Нур-Султан, районным акиматам города Нур-Султан обеспечить усиленный контроль за исполнением настоящего Постановления.

Постановление вступает в силу с 00:00 2 июля 2021 года.

Текст постановления можно прочитать здесь.

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