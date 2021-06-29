Зачем нужно проверять свою кредитную историю, даже если вы не брали кредит

Кредитный отчет предоставляется бесплатно один раз в год.

В Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка поступает множество вопросов от населения, касающихся взаимодействия с банками второго уровня, МФО и коллекторами. zakon.kz предлагает вашему вниманию ответы на самые актуальные вопросы.

В июне граждане активно задавали вопросы, связанные с уточнением условий договоров с микрокредитными организациями, возникшей просрочкой по банковскому кредиту и микрозайму, получением кредитной историей, защитой конфиденциальных данных пользователя и противодействием кибермошенничеству. Отдельный блок вопросов посвящен Программе рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов, сроки реализации которой близятся к завершению.

Вопрос: Я взял заем в микрофинансовой организации, потому что мне срочно нужны были деньги. Но сейчас у меня проблемы с работой, нет денег, чтобы платить. Могу ли я вообще не платить по займу или изменить график платежей так, как удобно мне?

Ответ: Согласно Гражданскому кодексу РК, граждане свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключать договор предусмотрена Гражданским кодексом, законодательными актами или добровольно принятым обязательством. Кроме того, согласно пункту 1 статьи 393 Гражданского кодекса, договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным его условиям.

Статьей 272 Гражданского кодекса предусмотрено, что обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из указанного следует, что, подписав договор микрозайма, Вы подтвердили свое согласие со всеми условиями и приняли на себя определенные права и обязанности, в том числе по своевременному возврату микрокредита с оплатой вознаграждения микрофинансовой организации, которые должны исполняться Вами надлежащим образом.

Что касается изменения условий погашения микрокредитов, то микрофинансовые организации самостоятельно принимают решения в соответствии с их внутренними правилами, в зависимости от каждого конкретного случая, с применением индивидуального подхода к каждому заемщику.

Учитывая вышеизложенное, по вопросу изменения условий погашения микрокредитов Вы вправе обратиться с письменными заявлениями непосредственно в микрофинансовую организацию, с приложением необходимых для их рассмотрения документов, содержащих сведения о причинах возникновения просроченной задолженности, доходах и других обстоятельствах, которые обуславливают необходимость изменения условий договоров микрокредитов. Заявления должны быть рассмотрены в установленные законодательством порядке и сроки с принятием соответствующего решения об отказе либо удовлетворении Вашей просьбы.

В случае бездействия микрофинансовой организации Вы можете подать обращение в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в письменной форме по адресу: г. Алматы, мкр-н Коктем-3, дом 21, либо на блог-платформу портала электронного правительства РК. В обращении необходимо указать почтовый адрес, ИИН, фамилию, имя, при наличии - отчество и приложить копии имеющихся документов.

Вопрос: Как-то я открыла кредитную карту в одном из банков и долгое время, наверное, больше года, не платила за обслуживание этой карты. В итоге возникла пеня. Сумма немаленькая причем. Узнала я о просрочке от коллекторов, которым банк передал мой долг. Плюс мне надо еще оплатить коллекторские услуги. Я понимаю, что виновата сама, но хотела узнать, этот инцидент как-то сказался на моей кредитной истории? Возможно, что из-за этого случая мне в последнее время банки отказывают в товарном кредите?

Ответ: Вам необходимо получить персональный кредитный отчет, сделать это можно, обратившись в кредитные бюро, Государственное кредитное бюро или Первое кредитное бюро, в ЦОН или через портал электронного правительства. В кредитном отчете Вы можете посмотреть, указана ли информация, описанная Вами, или нет.

Отметим, что законом "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" определены поставщики информации, к которым в том числе относятся: банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, коллекторские агентства. Согласно пункту 5 статьи 19 вышеуказанного закона, поставщики обязаны предоставлять информацию в кредитное бюро, с которым заключен договор о предоставлении информации, в точном соответствии с имеющимися сведениями о субъекте кредитной истории. Ответственность за достоверность предоставляемой информации возложена на поставщика информации.

Информация, предоставляемая в кредитные бюро поставщиками информации, определяется договором о предоставлении информации и должна содержать следующие сведения:

1) сумму задолженности по услуге, полученной лицом у поставщика информации;

2) дату возникновения и погашения задолженности;

3) количество дней просрочки на дату предоставления информации;

4) сумму пени (при наличии);

5) вид услуги;

6) информацию о субъекте кредитной истории - физическом лице (фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), место жительства, юридический адрес, индивидуальный идентификационный номер);

7) информацию о субъекте кредитной истории - юридическом лице (наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, бизнес-идентификационный номер, фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) первых руководителей и их индивидуальные идентификационные номера);

8) иные сведения по соглашению сторон.

Кредитное бюро обязано по получении информации от поставщика информации не позднее следующего рабочего дня внести изменения и дополнения в кредитную историю соответствующего субъекта. Таким образом, направление информации о просроченной задолженности по займу в кредитное бюро является обязанностью банка, предусмотренной банковским законодательством.

Кредитные организации при выдаче кредита, как правило, тщательно изучают кредитную историю клиента. Поэтому, если у Вас плохая кредитная история, это может быть поводом для отказа в оформлении займа.

Рекомендуем регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы быть уверенным, что все Ваши платежи по кредитам внесены в сроки, оговоренные договором займа. И даже если у Вас нет кредитов, чтобы предотвратить мошеннические действия. Для сведения - кредитный отчет предоставляется бесплатно один раз в год.

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