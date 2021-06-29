Мужчина с ожогами и переломами попал в больницу после пожара в ВКО

Он выпрыгнул из окна второго мансардного этажа.

Трое пострадали при пожаре в частном жилом доме, передает zakon.kz.

В 07:07 в поселке Касыма Кайсенова произошел пожар в жилом частном доме. До приезда пожарных подразделений, при самоэвакуации через основной выход в доме, мужчина получил ожоги - 15% от поверхности тела, второй - выпрыгнул из окна второго мансардного этажа, в результате чего получил различные травмы и переломы, - пишет altaynews.

Пострадавшие доставлены в больницу. Женщина выпрыгнула из окна первого этажа. После осмотра медработников она была отпущена домой.

Пожарные к месту прибыли буквально за три минуты после поступившего вызова и незамедлительно приступили к тушению огня. Горели деревянные конструкции лестничной клетки, стен мансардного этажа, потолочное перекрытие, оконные и дверные блоки дома на общей площади 50 кв. м, - сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

Предположительная причина пожара - несоблюдение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электропроводки.

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