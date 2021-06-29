Половину авиарейсов в Краснодарский край могут отменить

Режим повышенной готовности в регионе был продлен до 1 октября.

Российские авиакомпании могут отменить не менее половины рейсов в города Краснодарского края из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 для экипажей, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста. - прим. ТАСС). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами, - сообщил источник, близкий к группе "Аэрофлот".

Источник, близкий к топ-менеджменту "Победы", добавил, что компания может сократить полетную программу в регион на 40-50%.

У нас ежедневно 50 человек размещается на предполетный отдых в Сочи. Сейчас мы думаем о сокращении на 40-50% программы регионального разлета, - отметил он.

Как уточняется, режим повышенной готовности в Краснодарском крае 24 июня был продлен до 1 октября.

С 31 июля средства размещения туристов будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса. С 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. Наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций, - резюмируется в сообщении.

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