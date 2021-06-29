Свыше 50 пассажиров эвакуируют с затонувшего около Бали судна

Паром следовал с острова Ява на Бали.

Пассажирское судно, перевозившее свыше 50 человек, затонуло в Индонезии, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в акватории около острова Бали. Согласно предварительным данным, на борту находился 41 пассажир, а также 15 членов экипажа. К месту крушения направили спасательные корабли. Экстренные службы достали из воды не менее 20 человек. Выяснилось, что восемь человек, находившихся на борту судна, были ранены, - пишет gazeta.ru.

Отмечается, что паром следовал с острова Ява на Бали.

Причина происшествия в настоящий момент неизвестна, поиски людей, находившихся на борту, продолжаются. Также нет сведений о погибших в результате происшествия, - отмечается в сообщении.

Данных о том, были ли на борту казахстанцы, пока не поступало.

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