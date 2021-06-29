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Более 600 единиц огнестрельного оружия уничтожили в СКО

Фото: ДП СКО. 29 июня 2021, 21:48

Оно было отправлено в сталеплавильную печь.

В пресс-службе ДП СКО рассказали о процессе уничтожения оружия, передает zakon.kz.

Всего было переплавлено 627 единиц изъятого, добровольно сданного, найденного и конфискованного по решению суда огнестрельного оружия. Акция проводится в условиях строгого учета. Уничтожение незаконного оружия - логический финал комплекса мер, принимаемых полицейскими, чтобы снизить вероятность совершения преступлений с использованием оружия. Напоминаем жителям области, что только добровольная сдача незарегистрированного оружия избавляет от административной и уголовной ответственности при условии, что в действиях человека отсутствует состав иного преступления, - говорит заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Айдос Идрисов.

Как уточняется, уничтожение конфискованного оружия производится раз в год. До этого образцы хранятся в специально оборудованном помещении. Затем сотрудники Управления тылового обеспечения ДП СКО выводят их из строя. Деформированное оружие под охраной, в опечатанных ящиках, доставляют на одно из предприятий области.

Отмечается, что в присутствии членов комиссии, в которую входят сотрудники заинтересованных подразделений, оружие было отправлено в сталеплавильную печь.

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