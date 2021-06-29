Купленную за 300 рублей картину продали на аукционе за несколько миллионов

В первый день аукциона Cowley Abbot была продана покупателю, чье имя не указано.

Картину британского рок-певца Дэвида Боуи продали на аукционе за 6,3 миллиона рублей, передает zakon.kz.

Когда я впервые увидел полотно, я сразу понял, что это такое. Мне даже не нужно было видеть автограф на обороте, потому что я был уверен, что автор этого произведения - Боуи, - приводит lenta.ru слова специалиста по биографии артиста Энди Питерса.

По информации канадского аукциониста Роба Коули, картина была куплена им в 2020 году за три фунта стерлингов (300 рублей) в центре пожертвований на свалке в Онтарио.

В первый день аукциона Cowley Abbot была продана покупателю, чье имя не указано.

Согласно материалу, портрет является частью серии из 47 полотен, над которыми Боуи работал в период с 1995 по 1997 год. В коллекцию под названием DHead вошли изображения его семьи, друзей и других музыкантов, - пишет издание.

В январе 2018 года автомобиль Volvo 262C, принадлежавший музыканту Дэвиду Боуи, был продан в Швейцарии за рекордную сумму. Отмечается, что покупатель отдал за машину 212,8 тысячи швейцарских франков (примерно 216 тысяч долларов) при начальной оценке в 65-75 тысяч франков (66,6-76,9 тысяч долларов). Эксперты назвали сумму рекордной для этой модели.

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