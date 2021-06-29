Евро-2020: Англия обыграла Германию в 1/8 финала

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Англии.

В 1/8 финала чемпионата Евро-2020 в Лондоне на стадионе "Уэмбли" встретились сборные Англии и Германии, сообщает zakon.kz.

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В период первого тайма открыть счет никому не удалось. Однако уже на 8-ой минуте отличился английский полузащитник Деклан Райс. Немцы провели быструю атаку. Райс проиграл забег на скорость и сбил полузащитника немцев Леона Горецку возле собственной штрафной. Итог – "желтая" карточка.

На 25-ой минуте уже немецкий защитник Кристиан Гюнтер получил "желтую" карточку за то, что на фланге сбил Шоу, а затем стал спорить с арбитром.

Затем на 45-ой минуте англичанин Калвин Филлипс снес Тони Крооса и пополнил копилку своей сборной "желтой" карточкой.

Второй тайм оказался более удачным для англичан.

Английский защитник Киран Триппьер получил болезненный удар по ногам от Робина Госенса, за что игроку немецкой команды вручили желтую карточку на 72-ой минуте.

И уже всего через три минуты последовал первый гол. Англичане через пас дошли до штрафной. Грилиш сделал передачу на левый край, Шоу забежал и прострелил во вратарскую – атакующий сборной Англии Рахим Стерлинг опередил соперника и переправил мяч в сетку ворот.

Но через две минуты центральный Гарри Магуайр возле собственной штрафной снес Киммиха и получил еще одну "желтую".

У немецкой сборной был отличный шанс сравнять счет на 80-ой минуте. Полузащитник Кай Хаверц с центра поля сделал передачу вперед, Томас Мюллер подхватил мяч, убежал один на один и пробил, но рядом со штангой.

Решил счет Гарри Кейн. Англичане совершили перехват и убежали в контратаку. Шоу добежал до штрафной, и сделал передачу вперед, Грилиш мягко навесил, а Кейн головой переправил мяч в сетку.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Англии.

Ночью 30 июня состоится матч Швеция-Украина.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Швеция-Украина: победа Швеции - 2.55, победа Украины - 3.1, ничья - 3.2.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Швейцария-Испания: победа Швейцарии – 5.6, победа Испании – 1.7, ничья – 8.85.

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