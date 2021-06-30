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За аморальное поведение из Павлодарской области выдворили россиянина

Фото: gazeta.ru 30 июня 2021, 00:24

Постановлением Иртышского районного суда россиянин выдворен из страны.

Мужчина неоднократно пренебрегал законами РК о миграции и нарушал общественный порядок, передает zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

48-летний гражданин Российской Федерации, находясь на территории Иртышского района, постоянно привлекался к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, - рассказали в пресс-службе областного ДП.

Отмечается, что мужчина неоднократно распивал спиртные напитки в общественных местах, за что получал наказания по статье 440 части 3 КРКоАП.

С целью защиты законных интересов Республики Казахстан миграционная служба Иртышского района обратилась в суд в порядке гражданского судопроизводства о выдворении иностранного гражданина за пределы страны, – отметил первый заместитель начальника райотдела полиции Серик Усенов.

Постановлением Иртышского районного суда россиянин выдворен из страны.

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