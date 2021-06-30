Однополым женским парам во Франции разрешили ЭКО

Закон, вызвавший широкий отклик общественности, вступит в силу в ближайшие недели.

Национальное собрание Франции поддержало законопроект о биоэтике, ранее одобренный Сенатом и разрешающий, в частности, репродуктивные технологии для женщин, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Законопроект находился на обсуждении в парламенте в течение почти двух лет и вызвал ожесточенные дискуссии в обеих палатах. Теперь новый закон разрешает применение во Франции вспомогательных репродуктивных технологий в отношении однополых женских пар, а также одиноких женщин. Это методы терапии бесплодия, при которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне организма либо в организме суррогатной матери, вынашивающей ребенка для другого человека. Как заявил во вторник министр здравоохранения Оливье Веран, выступая в эфире радиостанции France Info, правительство уже подготовило подзаконные акты, "которые позволят обеспечить то, что первые такие дети будут зачаты до конца нынешнего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон, вызвавший широкий отклик общественности, вступит в силу в ближайшие недели.

Закон отменяет существовавшую ранее анонимность в отношении доноров спермы или гамет. Рожденные по технологии искусственного оплодотворения люди получают теперь возможность узнать, кто является их биологическим родителем, - пишет издание.

Кроме этого, теперь разрешено усыновлять детей, рожденных вне Франции на основе методов суррогатного материнства и по заказу французских граждан. Это усыновление должно быть осуществлено в трехлетний срок со дня рождения ребенка. В отношении таких рождений во Франции с использованием суррогатных матерей закон сохраняет ранее существовавший строгий запрет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!