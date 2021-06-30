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Экибастузцы привезли "серебро" с Чемпионата мира по спортивной акробатике

Фото: ДЮСШ "Жасыбай" 30 июня 2021, 01:13

Поддерживали спортсменов тренеры-преподаватели Айсулу Исенова и Нурсулу Мендыбаева.

Акробаты Анатолий Пахандрин и Санжар Садуов выступили в Швейцарии на Чемпионате мира, передает zakon.kz.

Воспитанники отделения спортивной акробатики экибастузской ДЮСШ "Жасыбай" Анатолий Пахандрин и Санжар Садуов стали серебряными призерами Чемпионата мира по спортивной акробатике, который проходит в Женеве (Швейцария), - говорится в публикации газеты "Голос Экибастуза".

Поддерживали спортсменов тренеры-преподаватели Айсулу Исенова и Нурсулу Мендыбаева.

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