Евро-2020: Украина вышла в четвертьфинал после победы над Швецией

Два желто-синих аутсайдера Евро-2020 показали, на удивление, нескучную игру.

29 июня на "Хемпден-Парке" в Глазго встретились команды Швеции и Украины, разыгрывающие путевку в 1/4 финала Евро-2020. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу сборной Украины, сообщает zakon.kz.

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Два желто-синих аутсайдера Евро-2020 показали, на удивление, нескучную игру.

На 27 минуте украинцы распечатали ворота Ульсена. Капитан украинской сборной Ярмоленко – отправил красивейший пас через всю штрафную. Зиченко взял мяч и в касание вколотил его в сетку. 1:0 в пользу сборной Украины.

Когда шведов поставили в положение отыгрывающихся, они наконец заиграли. На 43 минуте игры Форсберг принял пас, пробил с дальней дистанции, мяч отрикошетил от Забарного и влетел в сетку над Бущаном. 1:1. Эмиль Форсберг забил четвертый гол на этом чемпионате.

На 99-й минуте шведы оказались в меньшинстве. Шведского защитника Маркуса Даниэльссона удалили за грубый фол против Артема Беседина. Швед ударил украинского нападающего шипами в колено и был ужасно недоволен, когда получил за это красную карточку.

После этого, будто плотина открылась и последние минуты игры напоминали не футбол, а игру на выбывание. Сначала Крафта выбил Зинченко, затем с травмами вылетели Кравцов и Ярмоленко.

Больше команды ничего не сумели показать в основное время, табло, по-прежнему, показывало 1:1 и разбираться соперникам пришлось в овертайме.

И в его последние минуты, когда дело уже шло к пенальти, Артем Довбик головой забил мяч в ворота шведов, чем вывел сборную в четвертьфинал, где сыграет со сборной Англии.

В этом году команда Шевченко в отборе к ЧМ-2022 ни разу не выиграла, трижды сведя встречи вничью, а вот в последних трех спаррингах она дважды взяла верх и один раз сделала ничью.

Для Украины этот первый выход в четвертьфинал на Евро и второй на крупных турнирах вообще.

Предыдущий чемпионат Европы Украина вообще провалила: закончила с нулем при Германии, Польше и Северной Ирландии в соперниках. Тогда они были худшими на всем турнире – единственными, кто не набрал ни одного очка.

В пятницу 2 июня на Евро-2020 сыграют сборные Швейцарии и Испании.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Швейцария-Испания: победа Швейцарии – 5.6, победа Испании – 1.7, ничья – 8.85.

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