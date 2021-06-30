Врач назвал причину сонливости после еды и способ с ней справиться

Все зависит от отдела мозга гипоталамуса, в котором вырабатывается вещество орексин.

Врач-эндокринолог объяснил, почему иногда после плотного обеда хочется спать, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По его словам, все зависит от отдела мозга гипоталамуса, в котором вырабатывается вещество орексин (нейропептид или белковый нейромедиатор). Оно отвечает за бодрствование, возбуждение и аппетит.

Павел Баранов объяснил, что вещество определяет влияние метаболизма, циркадных ритмов и сна на состояние организма.

Орексиновые нейроны возбуждают отделы мозга, играющие важную роль в бодрствовании, включая те, которые регулируют выработку дофамина, норадреналина, гистамина и ацетилхолина, — объяснил врач.

Орексин усиливает голод и взаимодействует с веществами, которые его формируют. Гормон лептин, отвечающий за энергообмен, угнетает нейропептид, а грелин и низкий уровень глюкозы в крови — стимулируют.

Плотный перекус с обилием углеводов (особенно простых) подавляет орексин и вызывает тягу ко сну. Чтобы этого избежать, эндокринолог советует распределять углеводы на несколько приемов пищи в течение дня, каждый прием пищи наполнять белками, жирами и углеводами (предпочтительнее с низким гликемическим индексом).

Также важно сокращать уровень жировой ткани, так как чем больше жира, тем больше лептина, который ингибирует орексиновые нейроны.

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